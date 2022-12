Cade dalla tromba delle scale, un volo di tre piani: 19enne muore dopo 5 giorni di agonia

PADOVA - E' morto il ragazzo di 19 anni caduto, lunedi sera 5 dicembre, dal terzo piano delle scale interne del condominio dove abitava con il padre in zona Armistizio a Padova. Simone Ponzoni era stato ricoverato in gravi condizioni con un bruttissimo trauma addominale. Non è ancora molto chiara la dinamica del terribile incidente costato la vita al ragazzo. Secondo una prima ricostruzione il giovane stava cercando di rientrare a casa quando ha scoperto di essere senza chiavi, quindi ha suonato ad alcuni vicini. Poi si è spenta la luce delle scale e i vicini hanno sentito il tonfo nel buio. La polizia ha eseguito i rilievi ed ha escluso la partecipazione di altre persone.