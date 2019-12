PADOVA Tragedia questa mattina in via Luppia Alberi a Montagnana dove un pensionato di 68 anni è caduto da una scala (tre metri di altezza) mentre stava potando degli alberi vicino alla propria abitazione, forse a causa di un malore improvviso.



Trasportato in ospedale a Padova con l'elisoccorso, è morto nel pomeriggio. Si tratta di Antonio Faliva, residente a Montagnana, pensionato ma ex direttore generale di Crediveneto.



Sul posto anche i carabinieri.