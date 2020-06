PADOVA - È caduto dalla finestra del suo appartamento al primo piano di via Barbarigo 103 ed ora sta lottando tra la vita e la morte. Riccardo Forlano, 77 anni, Ric per gli amici, è rimasto vittima di un banale incidente domestico.



IL FATTO

Mercoledì pomeriggio si trovava nella sua abitazione quando, sembra per recuperare un asciugamano con una canna da pesca caduto in un giardinetto interno del palazzo di pertinenza di un negozio attualmente chiuso, si sia sporto perdendo l'equilibrio e precipitando rovinosamente a terra. A trovarlo, ormai agonizzante, è stato per un caso fortuito il proprietario del negozio e il titolare della salumeria Barbarigo, Massimo Poli.

«Avevo appuntamento col proprietario intorno alle 17 per vedere dei mobili - racconta Poli - è stata davvero una fortuna perché il negozio è chiuso, il proprietario si è trasferito e non viene qui spesso. Riccardo rischiava di rimanere lì anche per giorni. Siamo entrati e ci siamo accorti che era a terra. Abbiamo chiamato subito i soccorsi. Aveva escoriazioni sulle braccia e sul corpo e un grosso taglio in testa. Era riverso in una pozza di sangue. Impossibilitato a chiedere aiuto, forse era in quello stato da oltre un'ora. Speriamo si riprenda, tifiamo tutti per lui».

I SOCCORSI

Sul posto l'ambulanza del 118 che ha trasportato il settantasettenne al pronto soccorso dell'ospedale dove è stato accolto in area rossa. Considerata la gravità dei traumi riportati è stato ricoverato in rianimazione. La prognosi è riservata e si teme per la sua vita. Sul posto una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di rito. Il giardino interno del palazzo, come racconta un altro vicino, è di pertinenza del negozio, un piccolo spazio verde dove non si può entrare e verso il quale nessuno dei condomini si affaccia quasi mai.

«Era sceso a chiedere una canna da pesca o un bastone perché doveva recuperare qualcosa che gli era caduto, pare l'asciugamano anche se accadeva spesso che gli cadesse qualcosa di sotto, poi non lo abbiamo più visto. Verso metà pomeriggio abbiamo visto arrivare l'ambulanza e ci siamo resi conto di cosa era successo - spiega Franco Bressan il conosciutissimo vetraio di via Barbarigo che ha il suo negozio proprio di fianco all'ingresso del 103 - Ric è un amico, un uomo molto attivo, gli piace spostarsi in bicicletta, a piedi, ama molto leggere e gli piace tanto viaggiare. Spagna, Portogallo, Grecia, qualche giorno stava programmando le sue prossime vacanze dalle quali ci manda sempre tante cartoline. Coltiva tanti interessi, mostre, convegni. La scorsa settimana ha partecipato anche alla commemorazione di Luigi Berlinguer in piazza della Frutta. Speriamo davvero tutti che ce la faccia».

Forlano, che risiede in via Barbarigo e da una cinquantina d'anni, vive solo, è un insegnante in pensione. Per tantissimi anni è stato docente di lingua inglese all'istituto Tecnico Economico Calvi.

«Una persona simpatica, molto attiva e che vedevi sempre a passeggio o impegnato in una delle sue tante attività - afferma la titolare della tabaccheria all'angolo tra le via Barbarigo e XX Settembre, Maria Crivellaro - è stato un ottimo insegnante, lo conosco bene perché ha insegnato anche ai miei due figli. Vive solo, non si è mai sposato e non abbiamo mai visto parenti, ma ha molti amici anche ex colleghi con i quali esce e a volte va in vacanza. È amante della lettura. Durante il lockdown passava e portava con sè un libro di filosofia che andava a leggere lungo il canale qua vicino. Speriamo davvero che si salvi».

