​Cadaveri nascosti nella legnaia, l'anziano ha il cranio fratturato

SANT'URBANO - Fratture sul cranio dello zio, sepolto nella legnaia di casa, a Sant'Urbano, da più di 3 anni. E' quanto emerso dalle prime indiscrezioni sull'eseguita venerdì mattina, in ospedale a Rovigo, sulle salme di Italo Battistella e della sorella Nerina , deceduta 6 mesi fa e ritrovata insieme al fratello soltanto il 15 maggio scorso dai carabinieri. I corpi dei due anziani, morti entrambi a 87 anni, erano nascosti nella legnaia di casa, in via Adige Superiore. «L'ho fatto per le pensioni», aveva confessato ai militari il figlio di Nerina,, ancora ricoverato in Psichiatria e denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata. Agli inquirenti il 54enne ha