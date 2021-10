Padova. Uomo trovato morto incastrato in un tombino: cercava di recuperare qualcosa

PADOVA - Il cadavere di un uomo, per metà incastrato dentro un tombino, è stato scoperto stanotte in via Palestro a Padova. La macabra scoperta è avvenuta alle tre e mezza della notte di martedì 12 ottobre, la vittima è un italiano di 55 anni, originario di Sassari, residente non lontano dal luogo della tragedia. Secondo i primi riscontri l'uomo sarebbe morto soffocato nel tombino mentre cercava di recuperare qualcosa, non ci sono segni di violenza sul corpo e, sempre dagli accertamenti, pare che avesse assunto sostanze alcoliche prima del decesso. Sul posto 118, scientifica e medico legale.

Uomo morto nel tombino: chi è

L'uomo si chiamava Salvatore Masia, dopo aver tolto il coperchio in ghisa si era messo a cercare, rimanendo incastrato nel tombino per poi soffocare a causa della fanghiglia. Il corpo è a disposizione dell'Autorità giudiziaria, sul caso indaga la squadra Volante della polizia.