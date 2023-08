MONTEGROTTO - Un cadavere è stato rinvenuto ieri sera, 3 agosto, intorno alle 23 nel canale Menona in via Mezzavia a Montegrotto. A tirarlo fuori dall'acqua sono stati i vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri. Dalle prime informazioni apprese, pare che si tratti di un uomo: sarebbe scivolato nel canale e non sarebbe più riuscito a risalire.

+++ Notizia in aggiornamento +++