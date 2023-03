Percorre il lungargine Boschetto e vede qualcosa in acqua: era un cadavere

PADOVA - Corpo in acqua, la scoperta è stata fatta grazie a una segnalazione stamani, domenica 5 marzo, arrivata da un passante che percorreva il lungargine Boschetto, che corre lungo il fiume Bacchiglione. Sul posto è intervenuto il pm di turno, personale dei vigili del fuoco e polizia scientifica. Sono in corso accertamenti per stabilire l'identità della persona morta.