Cadavere di una ragazza scoperto in casa a Tombolo, è giallo: potrebbe essere un omicidio

TOMBOLO (PADOVA) - Trovato un cadavere all'interno di un appartamento a Tombolo. Si tratta di una ragazza di origine romena: potrebbe trattarsi di omicidio. Il rinvenimento è avvenuto in via Vittorio Veneto, nel pieno centro del paese.

Ancora non sono state rese note le generalità sulla ragazza. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cittadella hanno transennato l'area. Dalle prime informazioni emerge che la giovane abitava in quell'appartamento con altre due persone. I tre avrebbero litigato per futili motivi.

+++ Notizia in aggiornamento +++