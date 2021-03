PADOVA - Tragedia in città: questa mattina, 3 marzo, è stato ritrovato un cadavere in via Lombroso a Padova, zona Chiesanuova. Era all'interno di una tenda da campeggio

Si tratta di un uomo di giovane età, ma sarebbe da escludere il coinvolgimento di altre persone.

Sul posto le volanti della Polizia.

+++ IN AGGIORNAMENTO ++

Ultimo aggiornamento: 13:11

