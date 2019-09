© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Macabra scoperta nel centro della città: il cadavere di un uomo affiora dalle acque del Piovego. Sommozzatori dei pompieri e volanti della polizia sono intervenuti nella tarda mattinata di lunedì 16 settembre in via Trieste, a Padova, vicino a piazzale Boschetti, per il recupero del corpo dell'uomo, a quanto sembra straniero.