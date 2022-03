Cadavere carbonizzato nell'ex canile: amico della vittima indagato per omicidio

PIOVE DI SACCO - La Procura della repubblica di Padova ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, riguardante la morte di Yassine Neccach, 38 anni, morto carbonizzato nella notte tra domenica e lunedì scorsi nell'ex canile di Piove di Sacco (Padova). A essere indagato è un cittadino marocchino, Adil Ouhmane, 34 anni, amico della vittima. Ouhmane avrebbe trovato rifugio nella struttura abbandonata insieme a Neccach, ma quando l'incendio ha iniziato a invadere lo stabile si sarebbe dato alla fuga senza dare l'allarme per salvare il connazionale. Le fiamme, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbero divampate da una candela lasciata accesa; sono in corso accertamenti per capire chi dei due l'avrebbe portata. Entro questa settimana la procura darà incarico al medico legale di eseguire l'autopsia sul cadavere.

