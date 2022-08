Cadavere di un 24enne scoperto all'interno di un bagno chimico a Padova: l'autopsia svelerà la causa della morte

PADOVA - Il corpo senza vita di un 24enne residente in provincia di Rovigo è stato trovato nei pressi dell'ospedale ai Colli. Il giovane si trovava all'interno di uno dei bagni chimici posti nel parcheggio di fronte la struttura sanitaria. La polizia si è occupata dei rilievi e ad un primo esame pare non ci siano segni di violenza sul corpo. L'esatta causa della morta la stabilirà l'autopsia, come disposto dall'autorità giudiziaria.