Padova. Richiami acustici per gli uccelli illegali, tre cacciatori denunciati: fucili sequestrati

PADOVA - Usavano degli apparecchi acustici vietati per attirare gli uccelli. Sette cacciatori sono stati identificati dai carabinieri forestali e tre di loro sono stati denunciati. Durante il ponte di Ognissanti, quando i cacciatori hanno più tempo per l'attività venatoria, sono stati intensificati i controlli e i carabinieri hanno battuto soprattutto l'Alta padovana.

I tre cacciatori denunciati sono un 76enne di Carmignano di Brenta, un 60enne di Piazzola sul Brenta e un 31enne di Campodoro. Uno di loro stava usando ben 4 apparecchi acustici mimetizzati e nascosti sul suolo circostante il capanno da caccia. Tutti e tre si sono visti sequestrare le armi, dei fucili, e tutta l'attrezzatura elettronica illegale.

Il territorio dell’Alta padovana rappresenta un’area di passaggio per l’avifauna migratoria in questo periodo dell’anno e la presenza del fiume Brenta, sito di importanza comunitario e zona di protezione speciale facente parte della Rete Natura 2000, costituisce una tappa importantissima di sosta per migliaia di uccelli che si spostano dai siti riproduttivi del nord Europa all’Africa per lo svernamento.