Spari vicino alle case, pallini da caccia in cucina: «Come in guerra»

MASI - Due colpi di fucile sotto le finestre di casa: rumori fastidiosi a cui chi abita in campagna deve fare il callo quando inizia la stagione di caccia. Ma se sul disturbo acustico si può chiudere un occhio, anzi un orecchio, quando i pallini da caccia entrano in casa il fastidio si trasforma in paura. Ne sanno qualcosa due famiglie che abitano a Colombare, frazione di Masi, che domenica mattina hanno trovato una manciata di munizioni rispettivamente in una stanzetta attigua al garage e sotto la finestra della cucina.



«Erano quasi le 7 racconta uno dei malcapitati che preferisce rimanere anonimo io, mia moglie e i miei due figli eravamo ancora a letto. A un certo punto abbiamo sentito due spari fortissimi a poca distanza da casa nostra. Pensavamo fossero due colpi di fucile come tanti altri, visto che da quando hanno aperto la stagione di caccia, ogni domenica sembra di essere in guerra. Invece, poco dopo, il nostro vicino è venuto da noi dicendo che alcuni pallini avevano raggiunto la finestra della sua cucina».



