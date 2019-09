di Nicola Benvenuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BAGNOLI (PADOVA) - «Dalle quattro del mattino inizia una vera e propria sparatoria, ci svegliamo di soprassalto e se usciamo di casa, rischiamo di essere impallinati, così non si può vivere». È il grido di protesta di Massimiliano Enrique Costa, veronese, noto produttore e commerciante di vino, che a Bagnoli di Sopra ha una proprietà, una sorta di buen retiro, dove trascorrere momenti sereni, ma che di fatto, sta diventando un incubo. «Stamattina (ieri per chi legge n.d.r.), non più tardi delle quattro sono cominciate le prime fucilate, a seguire grida, condite da un frasario irripetibile con frequenti bestemmie. Sono i cacciatori che ogni fine settimana, durante la stagione venatoria, si aggirano non lontano dalla nostra casa, sparando a tutto cio' che sembra loro muoversi», racconta Massimiliano Costa, non solo arrabbiato, ma anche deluso.