Buttafuori aggrediti con mattoni e calci: 3 arresti al locale notturno

RUBANO - Lesioni personali, violenza privata aggravata, minacce: tre arresti nella notte presso il locale notturno Mafalda di Rubano dai carabinieri di Selvazzano coadiuvati da quelli di Padova. I tre sono: Rroshtaj Dede, 27 anni, albanese; Fabrizio Argenton, 52 anni, Toma Rrok, 37 anni, albanese, tutti provenienti da Montegrotto Terme. Verso le 23.30, in evidente stato di ubriachezza, si sono presentati al Mafalda dove, una volta respinti, si sono prima allontanati e poi sono tornati indietro per aggredire i due buttafuori prima lanciando mattoni poi a calci e pugni. I tre sono riusciti alla fine a entrare nel locale. Per poco, però: perchè ci hanno pensato i carabinieri a bloccarli. Gli arrestati, dopo le formalità, sono stati rimessi in libertà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA