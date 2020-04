Paziente psichiatrico sfugge ai controlli, si getta nell'Adige e scappa dall'ospedale

GALLIERA VENETA - Un 26enne di Galliera Veneta, paziente psichiatrico sfuggito al controllo dei sanitari, si è gettato nelle acque dell'Adige nuotando per un tratto fino a far perdere le proprie tracce. Il giovane era stato fermato dalla polizia ferroviaria a Peschiera del Garda, dove non poteva trovarsi in quanto fuori comune di residenza. Gli stessi agenti hanno fatto scattare il Tso, con destinazione all'ospedale di Bussolengo, al quale però il 26enne si è sottratto gettandosi nel fiume poco lontano. Erano le 17 di ieri, venerdì 24 aprile. Sono immediatamente partite le ricerche, anche con l'intervento di sommozzatori, elicotteri e droni. Ma del giovane non è stata trovata traccia, tanto da destare preoccupazione per la sua sorte. Oggi sono proseguite le ricerche tra i comuni di Bussolengo e Pescantina, ma ancora senza esito. © RIPRODUZIONE RISERVATA