PADOVA Busitalia presenta la sua nuova flotta. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 14.45 alla Loggia Amulea in Prato della Valle. Alla cerimonia parteciperanno, tra gli altri, il sindaco e presidente della Provincia, Sergio Giordani, l’amministratore delegato Busitalia Veneto, Gino Colella, e l’amministratore delegato di Busitalia, Stefano Bonora. Anche se sulla questione l’azienda preferisce mantenere il massimo riserbo, a quanto pare ad essere inaugurati saranno una quindicina di mezzi da utilizzare per il servizio extraurbano. Un servizio che non prevede ad oggi l’utilizzo di bus elettrici. Lo scorso gennaio, intanto, l’azienda ha acquistato 150 bus elettrici e già entro l’estate 18 mezzi arriveranno a Padova e Rovigo.

Busitalia ha dato dunque il via libera all’acquisto di 150 mezzi elettrici destinati ai servizi in Umbria, Veneto e Campania (dove opera con le controllate Busitalia Veneto e Busitalia Campania). Di questi oltre il 50% saranno destinati a Busitalia Veneto. L’accordo quadro, del valore di circa 90 milioni di euro, è stato siglato con Iveco dopo una procedura ad evidenza pubblica europea a cui hanno partecipato i principali player del settore.

I nuovi autobus sono completamente elettrici a zero emissioni, modello E-way lunghi 12 metri, e sono dotati di numerose funzionalità per garantire un’esperienza di viaggio confortevole. I mezzi, con posti per sedie a rotelle, saranno in due diversi layout per rispondere al meglio alle specificità dei servizi urbani ed extraurbani, senza compromettere l’autonomia di guida effettuabile con una singola ricarica. La fornitura si svilupperà nel periodo 2023-2025: il primo lotto di 18 autobus elettrici è destinato ai servizi urbani di Padova e Rovigo, con consegna prevista dal fornitore per il mese di luglio 2023. I mezzi concorreranno al consistente piano di rinnovo della flotta (nell’ultimo anno e mezzo già il 23% della flotta che opera su Padova è stata rinnovata). Non solo. Lo scorso maggio il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha presentato a Roma il Piano industriale 2022-2031 che prevede oltre 190 miliardi di investimenti, con un impatto sull’economia nazionale stimabile in 2-3 punti percentuali di Pil. Un piano che contempla uno stanziamento complessivo di circa 140 milioni di euro che consentirà a Busitalia il rinnovo di 446 bus della flotta (con mezzi elettrici, a gas e ibridi).

Oggi intanto, dopo i disagi delle scorse settimane, sono garantite corse regolari tanto nel servizio urbano, quanto in quello extraurbano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA