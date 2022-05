Busitalia, mezzi più ecologici con i 140 milioni in arrivo dalle Ferrovie

PADOVA - In arrivo 140 milioni di euro per rendere più ecologici gli autobus padovani. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha presentato questa mattina, 16 maggio, a Roma il Piano Industriale 2022-2031 che prevede oltre 190 miliardi di investimenti, con un impatto sull’economia nazionale stimabile in 2-3 punti percentuali di Pil. Investimenti che avranno una ricaduta anche su Padova dal momento che Busitalia Veneto, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico in città e in provincia, è partecipata per il 78,9% % da Fs (il restante 21, 1% dal Comune di Padova). Nello specifico è previsto uno stanziamento complessivo di circa 140 milioni di euro che consentirà il rinnovo di 446 bus della flotta (con mezzi elettrici, a gas e ibridi) e l’incremento dell’offerta nel bacino di Padova. «Si tratta di un investimento molto importate perché consentirà il rinnovo quasi totale della flotta di Busitalia – commenta l’assessore alla Mobilità Andrea Ragona – un rinnovo che riguarderà tanto i bus urbani, quanto quelli extraurbani. I primi mezzi sono già arrivati. Perché tutti i bus possano entrate in servizio ci vorranno, però, alcuni mesi». «Nella scelta dei nuovi autobus – aggiunge –abbiamo privilegiato l’elettrico. La vecchia offerta prevedeva di eliminare il gasolio in favore del metano. Per questioni di costo e di tutela dell’ambiente, abbiamo preferito fare una scelta diversa».