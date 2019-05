Altro bus sbanda e finisce nel canale: solo l'autista a bordo, ha ferite lievi

I servizi sul Gazzettino del 18 maggio

SANT’URBANO (Padova) - Sulla Sp 41 un altro incidente a un bus oggi nel Padovano: un autobus di linea extraurbana di- condotto da un 50enne, P. P., padovano residente a Granze - mentre percorreva la tratta Lendinara-Este senza nessun passeggero a bordo, sbandava poi perdeva il controllo del veicolo ribaltandosi all’interno dello scolo a margine della carreggiata.L'incidente è avvenuto per cause in corso d’accertamento da parte delle forze dell'ordine.Il conducente - pur sotto choc - riportava ferite lievi, medicate presso l'ospedale di Monselice.