Bus degli studenti sempre in ritardo Ma il prof non accetta giustificazione

di Francesco Cavallaro

ALBIGNASEGO - Ogni giorno la navetta che da Sant'Agostino porta agli istituti Gramsci e Cornaro arriva a destinazione puntualmente in. Anche dopo le 8, quando dovrebbe giungere in via Fanzago alle 7.48. Un grosso problema, dovuto al, per le decine di studenti che frequentano l'istituto commerciale le cui lezioni iniziano alle 7.55. «Ho ricevuto diverseda parte deichiarisce l'assessore al trasporto pubblico Maurizio Falasco Nei giorni scorsi sono andato a parlare coi dirigenti per tentare di trovare una soluzione condivisa».Il Gramsci da una parte ha dato la propria disponibilità a giustificare gli alunni pendolari giungono a scuola almeno dieci minuti dopo il suono della prima campanella (peraltro lo fa già da mesi); dall'altra, ha chiesto al Comune e a BusiItalia di anticipare di cinque minuti la partenza da via Donatello. Non più dunque - alle 6.55, ma alle 6.50. «Prendiamo atto della situazione aggiunge l'assessore La prossima settimana verificherò di persona la congruità dei tempi di percorrenza. Nel caso, siamo pronti a venire incontro alle esigenze del preside»., nonostante l'accordo informale fra famiglia e scuola. «; motivo per cui il giorno dopo gli allievi sono tenuti a farsi firmare laper l'entrata alla seconda ora. Ci auguriamo di risolvere una volta per tutte la questione». Molti genitori si sono pure rivolti al servizio clienti di BusItalia al fine di palesare il disservizio. A loro detta, però, non c'è stato alcun tipo di riscontro da parte dell'azienda...