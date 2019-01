Bus notturni "a chiamata", addio alle linee fisse: esperimento a Padova

PADOVA - Verrà presentato domani, 11 gennaio, a Padova, il nuovo servizio di autobus notturni a chiamata, realizzato da Comune e Università in collaborazione con Busitalia Veneto. I bus notturni non seguiranno linee fisse, ma si sposteranno in base alle richieste, in particolare per collegare gli istituti universitari alle residenze studentesche e ai quartieri periferici. Il servizio si rivolge soprattutto agli studenti universitari che non hanno altri mezzi per spostarsi di notte, ma potrà essere usato anche dagli altri cittadini. Il costo del servizio di trasporto dovrebbe aggirarsi sui 300 mila euro, divisi tra Comune e Università, mentre il biglietto notturno costerà poco più di quello diurno da 1,30 euro.

