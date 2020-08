PADOVA - È morto nell'abitazione dove stava scontando la detenzione domiciliare Lorenzo Ottaviani, il quarantasettenne laziale che era alla guida del pullman che si ribaltà in A13 nel maggio 2012 provocando la morte di cinque persone: era sotto l'effetto di cocaina.

L'uomo era stato condannato in via definitiva a sei anni di relcusione e 12 mesi di arresto con sentenza diventata definitiva per omicidio stradale plurimo.

Il 47enne era gravemente malato da tempo, tanto che era uscito dal carcere di via Due Palazzi e stava scontando la pena ai domiciliari, proprio per via della sua delicata situazione di salute che l'ha portato alla morte l'altra sera.

Il giudice aveva condannato Ottaviani, di Ardea, in provincia di Latina, a sei anni per aver guidato la corriera della morte, che il 5 maggio 2012 uccise sulla A13 cinque persone, mentre altre dodici rimasero gravemente ferite. Un anno di arresto per essere stato al volante sotto l'effetto della cocaina. E revoca della patente di guida.

Per la tragedia dei carabinieri in congedo e delle loro mogli, che da Latina andavano al raduno nazionale di Jesolo, avvenuta sulla bretella che collega la A13 alla A4 a Ponte San Nicolò, il pubblico ministero Emma Ferrero aveva chiesto per Ottaviani una condanna a dodici anni di reclusione. Il giudice Stefanutti in primo grado aveva accolto le richieste delle parti civili e ha condannato la società di autotrasporti Fratelli Ottaviani Lorenzo e Fabio srl a un risarcimento di due milioni di euro, comprese le spese legali.

La corriera della morte era assicurata soltanto per 3 milioni di euro. Dal processo è uscita la compagnia assicuratrice Unipol-Sai, citata quale responsabile civile.

Unipol-Sai ha messo a disposizione dei parenti delle vittime l'intero massimale della polizza assicurativa, oltre a 300mila euro per le spese legali.

Un milione e settecentomila euro è stato suddiviso tra i familiari delle cinque persone decedute, mentre la quota restante è stata distribuita tra i diciassette feriti. Il risarcimento coprì solo il 55 per cento della cifra spettante alle parti civili in base alle tabelle di legge. I danni ammontano a 6 milioni di euro.

