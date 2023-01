PADOVA - Tornano a saltare le corse dei bus e la Provincia punta il dito contro Busitalia. Dopo una tregua durata qualche mese, si moltiplicano i disagi per gli utenti del trasporto pubblico che devono fare i conti con attese alle fermate che rischiano di sfiorare l’ora. Il motivo? Il mancato rispetto degli orari da parte dei mezzi e, in moltissimi casi, corse che saltano senza alcun preavviso.

In questi giorni, così, il centralino e la casella mail di palazzo Santo Stefano sono stati letteralmente subissati di messaggi di protesta. Messaggi in cui si denunciano corse non effettuate o con pesanti ritardi, prevalentemente nelle linee urbane 5 – 9 – 13 e nelle linee suburbane o extraurbane 3 – 24 – 73.



IL COMMENTO

«Sì, purtroppo la situazione è questa – ha confermato il vicepresidente della Provincia Vincenzo Gottardo – Dopo qualche mese di tregua, tutto è tornato come prima. A Busitalia chiediamo una cosa molto semplice: che svolga il suo ruolo di servizio pubblico. Non è accettabile che utenti che pagano regolarmente abbonamenti e biglietti debbano fare i conti con questi disagi».

«Il problema non sono solamente i tempi di attesa lunghissimi – ha aggiunto l’esponente centrista – Le corse saltate, infatti, determinano anche un sovraffollamento dei mezzi che arrivano alle fermate e questo rende gli spostamenti dei pendolari molto difficoltosi».

«Busitalia deve intervenire, e anche in tempi brevi, per risolvere questi disagi – ha continuato il numero due di palazzo Santo Stefano – Anche dal punto di vista della comunicazione, proprio non ci siamo. Fino ad un paio di mesi fa, nel sito dell’azienda venivano segnate quotidianamente le cose a rischio. Poi più nulla. Il risultato: la gente crede che il servizio sia regolare, arriva alla fermata e poi deve aspettare anche un’ora prima che arrivi il suo autobus. Busitalia deve ripristinare immediatamente questo sevizio. Serve un po’ di correttezza nei confronti degli utenti».



I DISSERVIZI

Ma a che cosa sono legati questi disagi che, da qualche tempo a questa parte, sembrava fossero rientrati? «Contrariamente al passato – ha spiegato ieri Davide Parpajola di Adl Cobas – L’azienda è riuscita a coprire tutti i turni che spettano al personale direttamente dipendente da Busitalia. Di conseguenza, è molto probabile che le corse saltate siano quelle che sono state esternalizzate. Da quel che mi risulta, infatti, anche i privati hanno delle difficoltà a reclutare personale da mettere alla guida degli autobus».

Insomma, in arrivo ci sono nuove grane per l’amministratore delegato di Busitalia Gino Colella che si è insediato alla guida dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico di Padova e Rovigo lo scorso ottobre. Un percorso tutto in salita quello che attende, dunque, Colella che dovrà dare un nuovo corso a un’azienda che può contare su 930 dipendenti, 650 autobus in dotazione tra Padova e Rovigo (200 di questi solo nella città del Santo) e 18 convogli del tram in servizio a Padova. Mezzi che, ogni anno, percorrono 27 milioni chilometri e che trasportano 32 milioni di passeggeri. Un’azienda che, però, deve fare i conti con 9,3 milioni di euro deficit di bilancio per quel che riguarda il 2021.



«Le differenze risultanti tra i valori di carico della società rispetto alla corrispondente frazione di Patrimonio netto, risentono principalmente del risultato negativo realizzato dalla Società alla chiusura del bilancio al 31.12.2021 realizzando una perdita d’esercizio pari a 9,3 milioni di euro – si legge nella relazione di Busitalia – Sita Nord srl nella parte in cui si fa anche riferimento al bilancio di Busitalia Veneto - Preme evidenziare che lo stesso non include l’intero l’ammontare dei contributi pubblici che saranno riconosciuti inevitabilmente alla Società a copertura dei mancati ricavi da mercato e in generale in conseguenza dell’emergenza pandemica».