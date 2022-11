PIOVE DI SACCO - «Anche quest'anno tornano i buoni shopping, 50 euro in tasca alle famiglie con figli in età scolare dai sei ai quindici anni, da spendere nei negozi di Piove di Sacco che hanno aderito al progetto». Ad annunciarlo l'assessore al commercio Luca Carnio, che aggiunge: «Per dare un aiuto concreto al commercio di prossimità e alle famiglie l'amministrazione comunale investe in questa progettualità una cifra considerevole pari a circa centodiecimila euro. I buoni shopping potranno essere spesi solo ed esclusivamente nei negozi di Piove di Sacco, con l'esclusione dell'acquisto di alcolici e prodotti legati al tabacco».

Come funziona

Il sistema è già stato positivamente sperimentato in città: vengono emessi dei buoni punzonati e con numero seriale con il principio degli assegni circolari per tagli da 5, 15 e 30 euro. I vari tagli saranno associati alle categorie merceologiche che compongono il tessuto commerciale della città di Piove di Sacco. Così i buoni del valore di 5 euro saranno spendibili presso bar, pasticcerie, gelaterie, kebab, paninoteche, piadinerie, panifici. Quelli da 15 euro saranno utilizzati presso gastronomie, negozi per animali, fiorerie, estetisti e tatuatori, edicole, sartorie, cartolerie, lavanderie, erboristerie, pizzerie al taglio. Infine i buoni da 30 euro saranno spendibili presso profumerie, parrucchieri, ristoranti, pizzerie, trattorie, arredo casa, casalinghi, abbigliamento e calzature, intimo, macellerie, oggettistica, igiene personale, igiene per la casa.

Dove spendere i buoni

I buoni shopping possono essere anche cumulati per un valore complessivo pari a 50 euro nelle attività di abbigliamento, calzature, gioielleria, ottica, elettronica, telefonia, elettrodomestici, accessori d'abbigliamento, palestre. Verranno spediti a casa a tutte le famiglie residenti in città tramite posta raccomandata. Nella busta contenente i buoni shopping la famiglia troverà l'elenco dei negozi di Piove dove potranno spendere i buoni: l'iniziativa vede anche la partecipazione dell'associazione di Confesercenti che supporta il Comune espletando tutta una serie di attività operative e di coordinamento. I buoni shopping saranno spendibili dal cinque dicembre a metà febbraio 2023, mentre i buoni food entreranno in circolo qualche settimana dopo. «I buoni shopping, sono ormai entrati nella comunità piovese come un appuntamento atteso», evidenzia l'assessore al commercio Carnio. «È uno dei modi migliori per sostenere i piccoli negozi, valorizzare il centro storico, dare un aiuto concreto alle famiglie, oltreché una iniziativa di marketing per valorizzare le attività commerciali della città. L'emergenza Covid-19 è ancora da superare e ci ha costretto a cambiare una parte delle abitudini e i consumi ne hanno risentito in maniera importante, per questo cerchiamo in tutti i modi di sostenere tutte le forme del commercio. Ringrazio, conclude, con sincerità e riconoscenza l'ufficio Commercio del comune di Piove di Sacco, il settore dei Servizi Sociali, Confesercenti, Ascom e Piove Amica per la collaborazione e il sostegno in termini di idee e di contributi».