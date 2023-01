PADOVA - Buche in città: ogni giorno arrivano più di 50 segnalazioni in Comune. Sulle manutenzioni ha puntato molto l'amministrazione Giordani. Per richiedere interventi al Pronto intervento manutenzioni - Pim è possibile utilizzare dallo scorso dicembre, oltre al consueto numero telefonico (049 7445959) anche il nuovo servizio online www.padovapartecipa.it. È disponibile, inoltre, l'app gratuita Padova Partecipa, per dispositivi Apple e Android. Il nuovo servizio permette al cittadino di seguire anche lo stato della segnalazione (presa in carico, lavorazione, conclusione). Si possono chiedere interventi legati ad arredo urbano, barriere architettoniche, dissesto stradale, illuminazione pubblica, acque fluviali e corsi d'acqua, allagamenti e problemi fognari, segnaletica stradale, verde pubblico e alberature, disinfestazione zanzare e derattizzazione, viabilità e traffico, edifici pubblici, scuole e cimiteri e malfunzionamento bagni pubblici.



LA SPIEGAZIONE

«La maggior parte delle segnalazioni, soprattutto in questo periodo, riguarda le buche ha spiegato ieri il vicesindaco Andrea Micalizzi segnalazioni che riguardano un po' tutta la città. Due giorni di pioggia con temperature basse hanno messo a dura prova le nostre strade e questo significa carichi di lavoro maggiori per le nostre squadre di pronto intervento». «Inizialmente l'attività di raccolta veniva gestita internamente dal Comune ha aggiunto il numero due di palazzo Moroni Ora, anche a causa della mole imponente di segnalazioni, ci siamo affidati a un centralino esterno molto più professionale sia nell'accoglienza che nella gestione dei numeri. Un servizio che si è confermato molto efficiente anche per quel che riguarda la verifica e redistribuzione degli incarichi da assegnare alle nostre squadre di pronto intervento».



I NUMERI

Un servizio che, negli anni, ha registrato un boom. Nel periodo compreso tra il 2006 e il 2018, infatti, ogni anno arrivavano circa 16.000 segnalazioni. L'anno scorso si è superata quota 19.000. Questo significa che, quotidianamente, il centralino riceve più di 50 segnalazioni. «Statisticamente ha concluso Micalizzi nel periodo invernale le persone che segnalano sono molte di più rispetto alla primavera e all'estate. In tutti i casi, si tratta di un servizio doppiamente prezioso. Da un lato consente al cittadino di segnalare in tempo reale un problema, dall'altro dà la possibilità alle nostre squadre di avere informazioni utili per intervenire in tempi rapidi là dove c'è bisogno».