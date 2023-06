PADOVA - «Nell'ultimo mese a causa delle frequenti piogge si è registrato un notevole aumento delle buche stradali. In totale sono arrivate dai cittadini segnalazioni per 540 buche. Per fare un paragone, nel mese di marzo, senza pioggia le buche segnalate erano 210».



Così ieri l'assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Micalizzi ha fatto il punto su una situazione che ha disastrato molte parti del manto stradale. «Debbo dire però che tutte le segnalazioni hanno avuto risposta ma il problema è che le buche che si sono formate sono molte di più». Per questo il Comune ha potenziato la squadra che gira per la città curando questo tipo di interventi di manutenzione. «Questo assicura che al massimo entro 48 ore la situazione sarà sistemata ma si tratta di emergenze. Quando il cittadino segnala un marciapiede dissestato invece si rientra in un altro tipo di casistica la manutenzione ordinaria - continua l'assessore - In ogni caso ringrazio tutti i cittadini che segnalano via mail, o attraverso l'app o al cellulare dedicato, situazioni pericolose al Pronto intervento manutenzione.



La spesa annuale per le manutenzioni stradali è circa 850mila euro all'anno. Di queste l'80 per cento riguarda asfalti. «Sono stati appena conclusi i lavori in corso Stati Uniti e in via Chiesanuova per 90mila euro ciascuno - prosegue Micalizzi - mentre a giugno partiranno altri lavori nel parcheggio della scuola Montegrappa e in via della Biscia. In totale 300mila euro».



Per richiedere interventi al Pronto intervento manutenzioni - Pim è possibile utilizzare dallo scorso dicembre, oltre al consueto numero telefonico (049 7445959) anche il nuovo servizio online www.padovapartecipa.it.

È disponibile, inoltre, l'app gratuita "Padova Partecipa", per dispositivi Apple e Android. Il nuovo servizio permette al cittadino di seguire anche lo stato della segnalazione (presa in carico, lavorazione, conclusione). Si possono chiedere interventi legati ad arredo urbano, barriere architettoniche, dissesto stradale, illuminazione pubblica, acque fluviali e corsi d'acqua, allagamenti e problemi fognari, segnaletica stradale, verde pubblico e alberature, disinfestazione zanzare e derattizzazione, viabilità e traffico, edifici pubblici, scuole e cimiteri e malfunzionamento bagni pubblici.



Un servizio che, negli anni, ha registrato un boom. Nel periodo compreso tra il 2006 e il 2018, infatti, ogni anno arrivavano circa 16.000 segnalazioni. L'anno scorso si è superata quota 19.000. Questo significa che, quotidianamente, il centralino riceve più di 50 segnalazioni.

M.G.