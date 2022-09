LEGNARO - Futili motivi, classiche scaramucce verbali tra vicini di casa condite da continui malintesi. Niente di nuovo, se non fosse che uno dei due litiganti, un uomo di 60 anni pensionato, ha alzato il tiro delle provocazioni e lo scorso luglio in più di un'occasione si è divertito a bucare gli pneumatici dell'automobile della sua odiata vicina di casa con dei chiodi.

I danneggiamenti, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbero sempre avvenuti di sera tardi. Sta di fatto che quando la mattina la donna scendeva e metteva in moto l'auto, si rendeva subito conto che qualcosa non andava. Per un paio di volte la vittima ha pensato ad una casualità anche se la vicenda lasciava già dei sospetti fin dall'inizio. Quando gli atti vandalici sono diventati costanti, la donna si è rivolta dai carabinieri per denunciare quanto stava accadendo. Ai militari dell'Arma ha riferito di avere qualche dubbio su una persona che abita vicino a lei e con la quale i rapporti di vicinato non sono dei migliori. E' così cominciata un'attività tecnica posta in essere dai carabinieri, attraverso la visione dei filmati di alcune telecamere della zona.

Ebbene, in una delle nottate in cui l'auto della vittima è stata danneggiata, si vede un uomo proteso verso le ruote con qualcosa di mano. Da un riconoscimento fotografico la proprietaria dell'auto ha riconosciuto senza dubbio il danneggiatore seriale nel vicino di casa con i quali da tempo sono in corso contenziosi. L'uomo, che fino alla fine ha provato a negare ogni addebito, è stato convocato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato. Di fronte alle richieste di chiarimento da parte dei carabinieri, l'indagato non ha fornito risposte concrete.

L'attività dell'Arma è tutt'altro che chiusa. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire cosa abbia portato l'uomo ad accanirsi in questa maniera contro la vicina. Allo stesso tempo verrà tenuto sotto stretta osservazione al fine di scongiurare nell'immediato futuro eventuali altri gesti plateali che potrebbero di fatto aggravare la sua posizione con la giustizia. Per la donna, invece, che ha accumulato diverse migliaia di euro di danni, la fine di un incubo. Pare che tra i due i rapporti non fossero mai stati idilliaci, ma che proprio dall'inizio dell'estate la situazione sia degenerata, fino a sfociare in gesti di vandalismo.