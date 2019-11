Morto Bruno Nicolè, attaccante del Padova e più giovane capitano azzurro della storia

È morto, a 79 anni,, attaccante del, della Juventus, oltre che di Roma, Mantova, Sampdoria e Alessandria. Ha giocato anche 8 partite, segnando due gol, con la nazionale maggiore e detiene ancora oggi il primato come capitano azzurro più giovane della storia, avendo avuto la fascia all'età di 21 anni e 61 giorni.Era soprannominato "Catapulta" per la forza del suo gioco aggressivo e da anni viveva ad Azzano Decimo.«Bruno Nicolé ci ha lasciato. - scrive la Juventus sul web - Una carriera breve, la sua, chiusa quando aveva solo 27 anni con la scelta di entrare nele dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica. Una carriera, però, ricca di soddisfazioni, piena di stagioni importanti a partire dal 1956-57 nella squadra della sua città, il Padova, quando fa il suo esordio in Serie A a soli 16 anni (con l'allenatore, ndr)».