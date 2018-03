In 17 aule non c'è il crocifisso, arriva il sindaco: «Inaccettabile, eccoli qui»

di Cesare Arcolini

BRUGINE - «Non accetto che nelle scuole del mio territorio vi siano». A ridosso della Pasqua l’altro giorno il sindaco di Brugineè andato a trovare le scolaresche dei tre istituti presenti sul territorio e ha donato loroin legno fatti da uno scultore locale appositamente per i giovani studenti. «Mi è sembrato unnon appena mi hanno messo al corrente - ha detto il sindaco - che in alcune classi mancava il simbolo del crocefisso». Il sindacoaggiunge: «I valori cristiani vanno a prescindere dal pensiero politico di ognuno di noi. Chi non rispetta determinati simboli deve adeguarsi se desidera essere un nostro concittadino».....