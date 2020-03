© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUGINE - Auto a fuoco a, nel Padovano. Alle 13:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Buzzacarina per l'incendio di una macchina. Il conducente mentre percorreva la strada si è accorto che qualcosa non andava, si è fermato scendendo dall'auto, mentre l'auto prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Piove di Sacco hanno spento l'incendio andata completamente distrutta. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo circa un'ora.