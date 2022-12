PIOVE DI SACCO - Da un semplice dolore allo stomaco alla morte in poco più di due mesi. Si è consumato così il dramma di Matteo Marin, deceduto a soli 38 anni all'ospedale di Padova, mercoledì 21 dicembre a causa di una veloce malattia. L'uomo, che aveva una compagna, era dipendente di una ditta di autotrasporti della zona: una vita normale, regolare, fatta di lavoro e di amicizie. Dopo l'infanzia a Correzzola, anni fa con la madre si era trasferito nel capoluogo della Saccisica, a Piove di Sacco.

Qualche mese fa aveva accusato frequenti bruciori di stomaco, dopo qualche settimana, aveva deciso di rivolgersi all'ospedale. Qui i medici avevano svolto una serie di indagini diagnostiche dalle quali non sembravano emergere particolari criticità ed era stato dunque rimandato a casa con una cura e la diagnosi di una forte gastrite. I sintomi però, anziché diminuire, aumentavano di intensità, e Matteo, che era un soggetto di corporatura massiccia e compatta aveva cominciato a diminuire di peso, tanto che i medici che lo avevano seguito nella prima fase, avevano deciso di consultare i colleghi padovani. Allo Iov le ricerche ancora più approfondite hanno evidenziato la presenza di una malattia ormai non più controllabile ed ai medici dell'Istituto Oncologico non è rimasto che attivare delle cure palliative per lo sfortunato 38enne, che così è mancato nella giornata di mercoledì. Famiglia molto riservata quella dei Marin, tuttavia alla madre di Matte,o Paola stanno giungendo in questi giorni molti messaggi di solidarietà; così anche al padre, al fratello e alla fidanzata.

Pur risiedendo a Piove di Sacco la famiglia ha deciso che l'ultimo saluto a Matteo venga dato a Correzzola, paese di origine, dove le esequie saranno celebrate questa mattina alle 10 nella parrocchiale.