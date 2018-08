Broker scompare coi soldi del Comune: 200.000 euro alla società "fantasma"

di Alberto Rodigjiero

PADOVA Scompare nel nulla il broker assicurativo del Comune: spariti centinaia di migliaia di euro. Qualcuno a palazzo Moroni ha già sintetizzato tutta la vicenda, facendo ricorso a uno dei titoli più noti di Woody Allen: Prendi i soldi e scappa. Alla fine, però, ad aver la peggio non sarà il Comune, ma le assicurazioni. DETERMINA Tutto parte da una determina licenziata qualche giorno fa dal settore Patrimonio, in cui si prende atto di una circostanza ben precisa: la Fidelia Ibc srl, con sede in via Diego Valeri,...