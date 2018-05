Tragedia alla Diesel: 62enne padovano scarica furgone, morto d'infarto

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BREGANZE -nella sede centrale della(più conosciuto come Diesel Village), con sede nella zona artigianale di Breganze, in via dell'Industria. Un operaio addetto alla logistica, undurante le operazioni di carico del proprio furgone, è deceduto in seguito a un malore improvviso, a seguito del quale si è accasciato. Immediato l'allarme da parte di altri lavoratori dell'industria di Renzo Rosso ma all'arrivo sul posto di un'ambulanza del Suem 118, i sanitari nom hanno potuto che confermare il decesso,L’uomo era. La salma è stata subito messa a disposizione dei familiari, non essendoci ulteriori accertamenti da svolgere sulle cause della morte. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Thiene.