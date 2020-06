Raccolgono mele, il mezzo si ribalta per la pioggia: bracciante schiacchiata

SANT'URBANO - Al lavoro su un carro per la raccolta delle mele, cercano riparo da un violento acquazzone, ma il mezzo scivola sul terreno bagnato e si ribalta in un fossato: F.R.A., una bracciante di 30 anni di Piacenza d'Adige, che era in piedi sul predellino del carro, resta schiacciata ed è ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Monselice. Il fatto è accaduto a Sant'Urbano, all'interno dell'azienda agricola "Fratelli Spreafico" . Sul posto i carabinieri di Vescovana e il personale dello Spisal.

Incidente scooter-furgone in Tangenziale: un ferito, caos traffico



Ultimo aggiornamento: 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA