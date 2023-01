Bottiglie di latte con dentro 2 chili di eroina nel carrello della spesa: 40enne nigeriana arrestata

PADOVA - Altri 2 chili di droghe pesanti sottratte ai trafficanti di droga e dalle strade. Eroina del valore di circa 70.000 euro, che avrebbe fruttato allo spaccio almeno 135.000 euro. Ad effettuare quest'ennesimo sequestro sono stati i poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Padova, arrestando una 40enne nigeriana. La donna è stata notata in zona stazione salire velocemente a bordo di una monovolume, dopo aver riposto sui sedili posteriori un cestino per la spesa recante il marchio di una nota catena italiana di supermercati, quindi dirigersi in direzione via Frà Eremitano.

Dopo aver seguito per un breve tratto la predetta autovettura, giunti in via Aspetti, gli agenti hanno deciso di procedere al controllo dell’auto e dei suoi occupanti. Sono stati così identificati il conducente, un 59enne nigeriano, incensurato e regolare sul territorio (tassista abusivo, estraneo ai fatti), ed in qualità di passeggera, seduta sul sedile anteriore, la succitata donna.

Alla luce delle circostanze sospette in precedenza osservate e dell’atteggiamento elusivo assunto da quest’ultima (che asseriva di essersi semplicemente recata a comprare del latte), il controllo è stato esteso anche a quanto trasportato nel carrello della spesa, rinvenendo al suo interno quattro contenitori per il latte (muniti di etichetta di un noto marchio), con al loro interno ben 182 ovuli contenenti “eroina”, per un peso complessivo superiore a 2 chili. La donna è stata condotta e ristretta presso la Casa Circondariale di Verona.

L'altra operazione anti-droga

Ad aver portato a termine distinte operazioni contro lo spaccio di droghe ed i reati ad esso annessi sono stati pure gli agenti della Sezione Criminalità Diffusa della stessa Squadra Mobile, sequestrando droga, armi od oggetti atti all’offesa, ed arrestando un pusher, oltre che denunciarne altri due. Ad essere arrestato è stato un 42enne nigeriano, irregolare sul territorio, sorpreso a vendere cocaina in Via Perosi. All’atto del controllo è stato bloccato pure l’acquirente, che ha dichiarato agli agenti di aver già acquistato svariate volte stupefacente dal medesimo soggetto. Sono stati denunciati invece due tunisini incensurati di 31 e 29 anni, entrambi in attesa di regolarizzazione, anche loro per aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio (cocaina ed hashish).

Sono stati sottoposti a perquisizione personale e poi domiciliare presso la loro dimora individuata in via D’Avanzo, rinvenendo e sequestrando a carico di entrambi quasi 5 grammi di hashish ed altri 11 di cocaina. All’interno della medesima abitazione i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato pure una somma in contanti di oltre 9.000 euro ed un bilancino di precisione, il tutto ritenuto legato all’attività di spaccio. Infine un altro importante sequestro gli agenti della Squadra Mobile lo hanno effettuato perlustrando l’interno delle intercapedini presenti nelle strutture dei viadotti della tangenziale di Padova, nei pressi dell’ingresso di via Ronchi Bassi. Lì hanno infatti rinvenuto 51 dosi di cocaina (circa 45 grammi), occultati assieme ad un bilancino, del materiale da confezionamento, nonché una mazza da baseball, un machete ed una pistola a salve cal. 9 completa di caricatore (con tre colpi inseriti) ed ulteriori 43 cartucce a salve disponibili. Su quest’ultimo materiale sono in corso accertamenti per provare a risalire ai possessori.