PIOVE DI SACCO - Un nuovo stabilimento per Bottecchia da settemila metri quadrati nella zona industriale sostenuto da un finanziamento di 1,8 milioni di euro da parte di Unicredit, operazione garantita da Sace. Per Bottecchia, controllata dal gruppo Fantic della rete di imprenditori di VeNetWork, si tratta della rinascita dopo l'incendio che ha colpito il sito di Cavarzere nel settembre scorso. Cinque milioni di euro sono stati invece erogati sempre da UniCredit in favore di Fantic Motor, attraverso un finanziamento Futuro Sostenibile Certificato, per supportarne i piani di sviluppo sostenibile nel segmento della mobilità elettrica urbana.

LE REAZIONI

La notizia della scelta di Fantic Motor di scegliere Piove di Sacco come sede del nuovo stabilimento Bottecchia, ha suscitato subito il plauso del mondo industriale locale. Il referente di Confindustria del Piovese, Fabio Voltazza, spiega che «la decisione di realizzare una struttura così importante nel nostro territorio non può che rallegrarci e dimostra come la zona industriale del Piovese, dopo alcuni anni di difficoltà, ha ritrovato un ruolo nel tessuto produttivo padovano».

Voltazza, amministratore delegato di Pressofusione Saccense, storica azienda piovese che opera nella lavorazione dei metalli, è da sempre un sostenitore della valorizzazione del tessuto imprenditoriale locale. «Dopo aver vissuto gli anni delle chiusure o dei trasferimenti delle aziende in altri siti sia in Italia che all'estero, assistiamo ad un progressivo ritorno. Devo dire che la zona industriale di Piove di Sacco è situata in una area strategica e facilmente raggiungibile dalla città di Padova e dalle relative vie di comunicazione» prosegue Voltazza.

IL SINDACO: «FELICE»

Per il referente di Confindustria per il Piovese «non è da sottovalutare il fatto che le aziende restino o decidano di svilupparsi sul territorio della Saccisica. Questo comporta anche una maggiore e migliore fruibilità dei servizi che offre la città di Piove di Sacco, dove le famiglie dei dipendenti delle imprese trovano risposte alle necessità della vita quotidiana». «Sono veramente felice che un'azienda storica, un marchio storico famoso nel mondo come Bottecchia, scelga Piove di Sacco per crescere e svilupparsi - afferma il sindaco di Piove, Davide Gianella -. Significa che aver continuato a investire su una città pubblica a 360 gradi sta portando frutti non solo in termini di attrattività per le famiglie ma anche per imprese e l'industria».