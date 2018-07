Andava a trovare la mamma 91enne Ogni volta scarica di insulti e botte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Andava a trovare lae lae la, con pugni e schiaffi al volto e alla testa. Questo hanno scoperto i carabinieri del Comando Provinciale di Padova che hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia S.C., donna 67enne dell’alta padovana.A far partire i controlli sono state le "voci di paese", le segnalazioni di alcune persone sui maltrattamenti subiti dall'anziana. I militari, dopo aver individuato l’immobile, in cui le due donne vivevano in appartamenti separati, da subito hanno iniziato dei servizi di osservazione.Una volta raccolti diversi obiettivi indizi, e avuto il nulla osta dall’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri, con l’ausilio di sofisticate tecnologie, hanno dato il via alIn meno di 24 ore i militari hanno registrato gli atti violenti della figlia nei confronti della madre: insulti, manate, spinte, schiaffi e pugni. La povera anziana subiva inerme tale aggressività senzaall’atteggiamento vessatorio della figlia. A questo punto i Carabinieri, in armonia con quanto disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica, Dottor Giorgio Falcone, titolare del fascicolo, hanno deciso di intervenire immediatamente.All’atto dell’irruzione l’anziana donna è stata subito affidata alle cure di personale sanitario che nell’immediatezza ha riscontrato fratture nasali e numerosi poli traumatismi. L'anziana è stata ricoverata. La figlia, invece, dopo essere stata dichiarata in arresto, è stata accompagnata presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nelle more della convalida dell’atto di Polizia Giudiziaria.