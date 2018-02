Vendevano botox contraffatto, nei guai anche un padovano

di Marina Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - C'è anche untra glidell'inchiestadei Nas di Firenze. Si tratta di un, residente in città, socio di una ditta che commercializza ilutilizzato da medici e centri estetici per spianare le rughe del volto, il cui ufficio è stato perquisito dai carabinieri. Assieme a lui ci sono altri otto indagati, quattro dei quali hanno già ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini dalla Procura di Firenze. I reati contestati sono concorso in ricettazione, commercio di, illecita importazione nello Stato e distribuzione all'ingrosso di medicinali.L'attività d'indagine, avviata dai Nas nel gennaio 2016 e coordinata dalla Procura di Firenze, ha avuto origine da una segnalazione dell'Agenzia italiana del farmaco, relativa a, e ha permesso di individuare diversi soggetti, operanti su tutto il territorio nazionale, che commercializzavano, al di fuori del regolamentato circuito farmaceutico, con estrema disinvoltura e mancanza di scrupolo, medicinali contraffatti. Di fatto, è stato svelato un canale distributivo alternativo, privo di qualsiasi autorizzazione e regolamentazione, attraverso il quale, oltre al botox contraffatto, veniva illegalmente introdotto sul territorio nazionale e messo in commercio un analogo farmaco, prodotto esclusivamente per il mercato turco...