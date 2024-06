BORGORICCO (PADOVA) - Nei primi tre anni sono andati d'amore e d'accordo, ma poi dieci anni fa per una donna italiana sposata con un tunisino ha cominciato un vero e proprio incubo. Il marito violento è stato arrestato al termine dell'ennesima notte di terrore in cui la compagna è stata picchiata a sangue e offesa.

L'ULTIMO EPISODIO

Alla base di questa violenza, l'ultima di una lunga serie, la volontà della donna di separarsi da quello che un tempo era l'amore della sua vita, ma che ben presto si è trasformato in un uomo violento. Quando la situazione era ormai fuori controllo, nella notte tra martedì e mercoledì la vittima ha avuto la forza di nascondersi in bagno e di chiamare il 112. In suo soccorso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Camposampiero che hanno ucciso il marito, un tunisino di 45 anni e allertato il Suen 118 per trasferire in ospedale la vittima.

Dell'operazione i militari hanno messo al corrente il pubblico ministero di turno Roberto D'Angelo che ha disposto per l'indagato la misura restrittiva del carcere. Ora si trova alla Casa circondariale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quello dell'altra notte è soltanto l'ultimo di una lunga serie di drammi vissuti dalla donna.

Secondo l'accusa l'indagato, già gravato da un ammonimento del questore per maltrattamenti in famiglia, ha sottoposto la donna abitualmente ad una serie continua di atti lesivi dell'integrità fisica e morale, picchiandola in molteplici occasioni, ingiuriandola con gravi epiteti. Tra gli episodi più gravi che hanno visto la donna subire l'ira del partner, nel marzo dello scorso anno durante una passeggiata, il tunisino l'ha colpita con un calcio al braccio tanto da farla cadere. Poi non contento l'ha offesa aspramente.

I PRECEDENTI

Il mese dopo sempre, durante una disputa legata alla crescita dei loro figli, l'ha afferrata per i capelli intimandola di trattarlo come un signore. Un gesto, dunque, per evidenziare la sua superiorità e relegare la moglie in un ruolo di sottomissione. Poi sono volati schiaffi a ripetizione senza che la vittima potesse difendersi. Nel settembre scorso durante una lite in camera da letto l'ha scaraventata contro l'armadio provocandole la frattura di due costole.

Il mese successivo la moglie iè stata presa a schiaffi solo per aver riferito che stava uscendo per andare a lavorare. Alle violenze fisiche si sono alternate anche quelle verbali condite con esplicite minacce di morte. Il 5 febbraio scorso durante l'ennesima aggressione le ha urlato: «Ti brucio, di te rimarrà un mucchietto di cenere». Nell'occasione la donna ha patito la perforazione di un timpano. Si arriva poi agli ultimi giorni: la settimana scorsa le ha urlato: «Nessuno mi separerà dai miei figli e sono disposto a far fuori anche dieci persone per impedirlo», aggiungendo che i carabinieri non l'avrebbero protetta e nessun giudice le avrebbe creduto.

L'epilogo, appunto, nella notte tra martedì e mercoledì con l'ultima decisiva aggressione che ne ha decretato l'arresto. L'altra notte i carabinieri hanno trovato la donna distrutta non solo dal dolore fisico, ma anche da quello psicologico. Una volta reso inoffensivo, il tunisino ha confermato ai militari della stazione di Camposampiero di aver schiaffeggiato la coniuge per il solo fatto che la stessa aveva intenzione di separarsi. Il matrimonio tra i due è durato 13 anni ma ora è giunto ai titoli di coda. La vittima verrà costantemente seguita da personale specializzato, in modo tale che possa a poco a poco riprendere una vita il più possibile normale. Quanto sopportato negli ultimi anni ha di fatto mutato le sue abitudini quotidiane, facendola vivere nella paura che potesse accaderle qualcosa di irreversibile.