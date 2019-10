Parrucchiere di 25 anni licenziato si apre un "salone" in garage: stangato

di Cesare Arcolini

BORGORICCO - Parrucchiere venticinquenne, dopo aver perso il posto di lavoro in un salone, ha deciso di mettersi in proprio nel garage della sua abitazione di Borgoricco. Il via vai di clienti ha indotto qualcuno a chiedere l’intervento della Polizia locale che l’ha scoperto in flagranza. Il giovane ha dichiarato di essere in attesa di trovare una nuova occupazione e si è reso disponibile per qualche prestazione da effettuare a casa sua ad amici e parenti, senza quindi ottenere a suo dire compensi in denaro. Al momento del controllo nel garage era presente anche una cliente.