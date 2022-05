Borgoricco, donna barricata in casa: cosa è successo

BORGORICCO (PADOVA) - Momenti di apprensione a Borgoricco dove una donna cinquantenne, aggravata da problematiche psichiche, si è chiusa in casa lasciando fuori i familiari e il personale sanitario. La segnalazione è stata dirottata alla Polizia locale della Federazione del Camposampierese e ai Vigili del fuoco.

Per oltre due ore, ieri 13 maggio, gli operatori hanno cercato di tranquillizzare la donna cercando di convincerla autonomamente ad aprire la porta d'ingresso. Lo stato alterato della persona in difficoltà ha convinto la Polizia locale del comandante Antonio Paolocci a convocare sul luogo dell'emergenza una squadra di agenti specializzata proprio a questo tipo di interventi. Il timore era che la donna potesse mettere in atto gesti di autolesionismo, ma anche che potesse colpire gli operatori in caso d'ingresso. Dopo inutili trattative pompieri e agenti hanno fatto irruzione e hanno messo in sicurezza la donna che è stata accompagnata in ospedale con un trattamento sanitario obbligatorio firmato dal sindaco.