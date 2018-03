Si alza il pianale e urta contro il cavalcavia, camionista ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BORGORICCO (PADOVA) - Forse a causa di un guasto si alza all'improvviso il pianale idraulico di un mezzo pesante e urta contro un cavalvavia. Ferito il camionista e trasportato all'ospedale. Poco prima delle 15.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vega a Borgoricco per un camion andato a sbattere con il pianale idraulico verticalmente contro un cavalcavia della SR 308. Per cause in corso di accertamento il pianale vuoto del camion da cantiere adibito a trasporto di silos, si è alzato nel momento di affrontare il sottopasso, andando a sbattere violentemente contro il frontespizio del ponte. A causa del violento urto il camion si è spezzato a metà in due tronconi. I vigili del fuoco accorsi con due mezzi tra cui l’autogru e hanno verificato se vi fossero danni alla struttura del ponte insieme al personale di Veneto Strade, rimuovendo poi il troncone del camion e la struttura idraulica del pianale. Durante le operazioni di sicurezza via Piovega è rimasta chiusa al traffico, mentre la circolazione sulla sovrastante SR 308 è stata canalizzata in sola corsia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 20.30.