Incidente oggi a Borgoricco per una mancata precedenza: scontro tra auto e furgone. Cinquantenne in condizioni critiche

BORGORICCO (PADOVA) - Incidente stradale, oggi 8 febbraio alle 13,30 a Sant'Eufemia di Borgoricco nell'alta Padovana. Lo schianto è avvenuto all'intersezione tra via Gaffarello e via Cornara. Coinvolta una Skoda Octavia condotta da un uomo di 66 anni di Camposampiero e un Fiat Doblò guidato da un uomo di 50 anni di Borgoricco. A provocare l'impatto sarebbe stata, secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, una mancata precedenza. Nell'impatto i due mezzi ormai fuori controllo sono finiti nel fossato. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del Doblò che è rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale medico del Suem 118 e l'elisoccorso.

L'uomo è stato elitrasportato in ospedale a Padova, le sue condizioni sono critiche. L'automobilista al volante della Skoda è stato invece trasportato al vicino ospedale di Camposampiero, le sue condizioni non destano preoccupazione. La viabilità è tornata alla normalità soltanto dopo le 15. Sono stati richiesti gli accertamenti clinici sui due coinvolti per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Per pura casualità nessun altro mezzo in transito è rimasto coinvolto nella carambola.