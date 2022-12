Borgoricco, autoarticolato si schianta fuori strada, coinvolta anche un'auto: due feriti in ospedale Foto

BORGORICCO (PADOVA) - Incidente questa mattina, lunedì 19 dicembre, in via Dalesmanina a Borgoricco, in provincia di Padova. Un autoarticolato è uscito di strada ed è finito fuori dalla carreggiata, nel fossato adiacente. Nello schianto è stata coinvolta anche un'auto, il cui conducente, rimasto intrappolato nell'abitacolo, è stato liberato e soccorso dai vigili del fuoco, non senza difficoltà. I due feriti sono stati portati in pronto soccorso dall'ambulanza. Sul posto anche la polizia locale.