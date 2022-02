L'auto sbatte contro il marciapiede, poi si schianta contro il guardrail: ferito il conducente

BORGORICCO (PADOVA) - Incidente stradale lunedì 14 febbraio intorno alle 22.30 in via Piovega a Borgoricco: un'auto è finita fuori strada contro il guardrail, dopo aver sbattuto contro un marciapiede. L'autista è rimasto ferito. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto alimentata a batterie, mentre l’autista è stato assistito sul posto dal personale sanitario. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.