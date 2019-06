Ha il vizio del gioco, ruba 98mila dal conto del fratello: incastrato dalla madre

di Cesare Arcolini

BORGORICCO Il vizio del gioco l'ha portato a rubare dal conto corrente del fratello 98mila euro in appena nove mesi. La storia si è sviluppata a Borgoricco a cavallo tra il giugno dello scorso anno e gli inizi di marzo. Nei guai è finito N.M. di 39 anni, nullafacente, che vive in casa con la madre vedova di 67 anni. In Messico da tempo risiede invece un secondo figlio che ha un ruolo di prestigio come ingegnere in un'azienda e percepisce uno stipendio "importante". Non venendo spesso in Italia, da sempre ha incaricato la madre di gestirgli la contabilità e il conto corrente. La donna ha una sorta di delega sul conto proprio per verificare la movimentazione ed effettuare eventuali operazioni su richiesta del figlio.