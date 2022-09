PADOVA - Il bonus trasporti fa scattare le code davanti alle biglietterie di Busitalia. Ieri mattina, infatti, è iniziata ufficialmente negli sportelli della partecipata di Ferrovie dello Stato l’erogazione del contributo da 60 euro destinato a chi ha un Isee inferiore a 35mila euro e valido per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali. Già dalle prime ore del mattino si sono formate lunghe code davanti alle biglietterie di piazzale stazione e del terminal che si affaccia su viale della Pace. Verso le 10.30, davanti allo sportello di piazzale Stazione si sono registrate oltre 50 persone in attesa. E non sono mancati momenti di confusione. A causa della mancanza di cartelli informativi, molti ragazzi per fare l’abbonamento urbano si sono rivolti allo sportello dell’extraurbano (quello all’interno del terminal) e viceversa. Una circostanza che non ha fatto altro che rallentare tutte le operazioni. Non solo. Molti ragazzi, non sono riusciti ad ottenere il novo abbonamento, e relativo sconto da 60 euro, perché hanno presentato della documentazione errata.

Apertura straordinaria delle biglietterie

Per andare incontro a chi nei prossimi giorni dovrà tornare a fare la fila davanti alle biglietterie e in vista della riapertura delle scuole in programma per lunedì prossimo, l’azienda ieri ha annunciato un’apertura straordinaria dei suo sportelli per sabato prossimo. «Sabato 10 settembre dalle 8 alle 12 la biglietteria di via Rismondo 28 a Padova sarà aperta per l’acquisto di abbonamenti con il bonus trasporti – si legge in una nota ufficiale di Busitalia - Per poter usufruire del bonus al momento dell’acquisto dell’abbonamento per una o più mensilità, è necessario portare con sé: il bonus cartaceo, che verrà trattenuto dal personale di biglietteria; un documento di riconoscimento valido del beneficiario; il codice fiscale del beneficiario (ad esempio, tessera sanitaria) e l’eventuale ulteriore modulistica prevista per il rilascio dell’abbonamento richiesto. In assenza di questa documentazione, non sarà possibile gestire la scontistica derivante dall’utilizzo del bonus stesso».

Come ottenere il bonus

Ma come è possibile ottenere il contributo governativo? Il Bonus consente di ottenere uno sconto al momento dell’acquisto dell’abbonamento mensile o relativo a più mensilità (es. trimestrale, valido 10 mesi, annuale): lo sconto applicato è pari al valore del Bonus e comunque non superiore al prezzo dell’abbonamento acquistato. Il Bonus è nominativo, non cedibile ed utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento mensile o relativo a più mensilità intestato al beneficiario; è valido ed utilizzabile nel solo periodo di validità (mese solare in cui è stato richiesto/emesso) e può essere usato anche per l’acquisto di un abbonamento la cui validità decorre dal mese successivo. Il valore non può, appunto, superare i 60 euro: lo sconto applicabile non può comunque superare il prezzo dell’abbonamento acquistato; è spendibile esclusivamente presso il Gestore del servizio di trasporto specificato. Il Bonus è rilasciato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di richiesta da effettuarsi esclusivamente on line sul portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. Un volta ricevuta la documentazione online, questa potrà essere presentata presso la biglietteria. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve specificare il gestore del servizio di trasporto (nel caso di Padova Busitalia veneto) presso il quale acquisterà l’abbonamento mensile o relativo a più mensilità: questa scelta sarà vincolante. Ciascuna persona fisica può chiedere un Bonus al mese entro il 31 dicembre.