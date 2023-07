PADOVA - I disagi per i tantissimi automobilisti che ogni giorno transitano in quel comparto sono finiti ieri. Infatti, in ritardo rispetto alla data prevista inizialmente (28 giugno), ma in anticipo se si considera la proroga di un mese concessa successivamente (28 luglio), si è chiuso il cantiere di via Raggio di Sole e quindi la viabilità è stata ripristinata con i veicoli che dalla rotonda di Corso Milano possono andare in via Beato Pellegrino e con i parcheggi sul lato destro nuovamente fruibili.

Come spiega una nota diramata da AcegasApsAmga, «l’intervento effettuato è stato strategico per garantire il corretto funzionamento del sistema idrico integrato e la sua resilienza nel tempo, sia nell’ottica della fornitura dell’acqua potabile, sia per il suo smaltimento attraverso la fognatura. In questi mesi è stata effettuata l’intera bonifica idrica e fognaria della via, posata una nuova condotta in ghisa da 100 millimetri per il trasporto dell’acqua alle utenze e realizzata una nuova linea della fognatura con una tubazione del diametro di 160 millimetri in polietilene ad alta densità, che ha la funzione di raccogliere i reflui fognari e incanalarli verso il depuratore».

«Quello di via Raggio di Sole - dice ancora il documento dell’Azienda - è uno degli interventi previsti dal piano annuale di bonifica della rete idrica, per la cui realizzazione AcegasApsAmga investe ogni anno circa 3 milioni di euro per aumentarne la resilienza e garantire la continuità del servizio».



I LAVORI

Con via Raggio di Sole finalmente riaperta, quindi, sparisce uno dei triangolino rossi che nella mappa interattiva consultabile sul sito di padovanet indica i cantieri in corso e gli interventi che verranno avviati a breve, come quello sul ponte Darwin che partirà domani.

L’elenco inizia da via Scardeone dove c’è la chiusura temporanea fino al 31 agosto del tratto che va via Barozzi a via Nazareth. Sempre nel medesimo comparto, fino al 28 luglio per i veicoli c’è il divieto di circolare in un tratto di via Sografi , che interessa pure via Bon per la posa dei sottoservizi di acqua gas ed energia elettrica.

Non si può transitare poi in un pezzo di via della Biscia, dove sino al primo settembre è prevista pure qui la posa dei sottoservizi. Via Isonzo rimarrà interdetta alla circolazione sino a venerdì per un cantiere privato, così come via Asconio Pediano, con divieto di passaggio fino a mercoledì per la manutenzione del pavimento stradale.

Niente automezzi pure in un tratto di via De Leva, ancora per i sottoservizi. È chiuso poi il sottopasso di Via Isonzo per consentire fino al 14 luglio i saggi geognostici del ponte ferroviario.