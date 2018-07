E' il Mondiale delle Bomberine: incredibile filotto di pronostici azzeccati

di Paolo Braghetto

PADOVA - Dopo il pnel 2006. La squadra femminile padovana, reduce dal secondo posto ai rigori alle recenti finali nazionali della Tuttocampo Cup 2018 a Tortoreto Lido, si è distinta per undei risultati dei match di Russia 2018.«Tutto è nato per gioco quando il sito di Sportit Football ha indetto un concorso nel quale si poteva vincere il pallone originale dei Mondiali indovinando il risultato esatto delle partite del giorno con un unico tentativo - confessa il patron e allenatore delle rossoazzurre MarcoLe nostre giocatrici, dimostrando competenza anche fuori dal campo, hanno fatto un clamoroso cinque su cinque indovinando sempre lo score finale e portandosi a casa le ambite sfere di cuoio»sono riuscite infatti nell'impresa di centrale il risultato esatto di BelgioInghilterra (0-1), Tunisia-Panama (2-1) e BelgioGiappone (3-2), come pure delle semifinali Francia-Belgio (1-0) e Croazia-Inghilterra (2-1).«Queste ragazze hanno dimostrato la loro passione per il calcio - ha dichiarato, ideatore dell'iniziativa molto popolare sui social network - e doti di primissimo livello nell'indovinare risultati davvero complicati da immaginare». «In finale abbiamo fatto il tifo per la Croazia - confessa la venticinquenne Gobbato, difensore del team - è la squadra che più meritava di conquistare il trofeo. Modric è il giocatore più bravo e merita il Pallone d'Oro».